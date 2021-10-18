«Дневной дозор»: Банная ситуация

Не прошло и полгода, а в Пскове наблюдается очередной ажиотаж вокруг бань. На этот раз там отключили тепло за неуплату. В июле псковичам удалось отстоять промывочные пункты, не отдав их концессионеру, который пытался убедить, что с его приходом в банях будет лучше. Завершая публичные слушания летом, глава города Елена Полонская не рекомендовала направлять администрации в гордуму проект решения по передаче бань в концессию, а депутатам не рекомендовала принимать соответствующее решение. Псковичи, хоть и остались довольны таким исходом событий, неоднократно в своих выступлениях указывали городским властям на необходимость дотаций на деятельность бань из городского бюджета, потому что проблему долгов предприятия необходимо решать. Воз долгов и ныне там. Как выйти из кризисной ситуации, кто спасет псковские бани и когда туда вернется тепло? В ситуации разбиралась Дина Дабришюте.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»