«Дневной дозор»: Деньги на мусор

Псковская область получит более 13 млн рублей из федеральных средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответствующее постановление уже подписано в Правительстве страны. Эти деньги — лишь небольшая часть тех затрат, которые идут на проведение в России мусорной реформы. Как показывает статистика, несмотря на колоссальные финансовые вложения, только половина из 85 субъектов смогут завершить реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами по плану, к 2024 году. Остальные должны подтянуться к 2030-му. На недавнем Российском экологическом форуме вице-премьер Виктория Абрамченко обещала к отстающим регионам, куда относится и Псковская область, применить инструменты помощи или даже понуждения. Следом за этим заявлением вице-премьер поручила Минприроды подготовить предложения по методике оценки деятельности регионов в области обращения с отходами. В перечень индикаторов качества работы губернаторов, по мнению специалистов ведомства, стоит включить активность региональных властей по внедрению практики раздельного сбора мусора. Не мытьем, так катаньем россияне должны зажить экологично и здорОво. У населения, большинству из которого, ни 13, ни даже один миллион и во сне не снились, возникает много вопросов, к реализации мусорной реформы. Государство субсидирует отрасль, сумма в квитанции за вывоз мусора за эти пару лет выросла космически, а контейнеры где? А своевременный вывоз мусора? А несанкционированные свалки кто уберет? Есть мнение, что внедрение мусорной реформы и решение всех накопившихся проблем стопорит неготовность инфраструктуры. В противовес этому взгляду на ситуацию многие экоактивисты говорят, что это не техника не дошла до нужного уровня, это люди не сознательные и ленятся разделять свои бытовые отходы. Готовность инфраструктуры или готовность граждан? Что тормозит внедрение мусорной реформы в регионе? Мнения по этому вопросу - сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»