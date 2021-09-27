«Дневной дозор»: Новая сессия, новые вопросы

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дневной дозор», у микрофона Дина Дабришюте.

После летних каникул состоялась 55-я сессия псковского городского парламента. На повестку было вынесено более полусотни вопросов. Касались они различных сфер жизнедеятельности города: от городского хозяйства до кадровых перестановок. Напомним, 28 июля экс-председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин был официально назначен первым заместителем главы администрации областного центра. 30 июля он стал исполняющим обязанности главы администрации Пскова в связи с тем, что тогдашний руководитель Александр Братчиков ушел в отпуск. После сентябрьских выборов Братчиков получил кресло в областном парламенте.

На сессии депутаты Псковской городской Думы расставили точки над I, попрощались с Александром Братчиковым и согласовали назначение и.о. главы администрации города Бориса Елкина. Вместе с экс-главой администрации в большое плавание отправился депутат Олег Брячак. На выборах в Псковское областное Собрание депутатов в сентябре 2021 года «Справедливая Россия» набрала около 9%, заработав таким образом один мандат. Возглавлявшая список партии Елена Драпеко отказалась от депутатского кресла в псковском парламенте, он перейдет к Олегу Брячаку.

О том, как обсуждались на сессии кадровые перестановки сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»