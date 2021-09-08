«Дневной дозор»: Размножение кругов

Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове ежедневная программа «Дневной дозор», у микрофона Любовь Кузнецова.

За последние несколько недель в Пскове, как грибы после дождя, начали расти так называемые «круги»: организация дорожного движения, при котором на пересечении улиц образуется в прямом смысле слова круговая развязка. Они активно вернулись в российскую дорожную действительность несколько лет назад как метод увеличения пропускной способности перекрестков без применения светофоров, которые (как поясняют специалисты) как раз замедляют автодвижение. Плюс к этому, при возникновении ДТП, как показывает практика, травматизм на круге минимизирован, в отличие от ДТП на перекрестках. Круговое движение активно используется в европейских странах. В Пскове оно приживалось в водительской среде довольно трудно.

Во-первых, потому, что большая часть водителей в период обучения не вырабатывали навык движения по круговой развязке, просто потому что на тот период времени круговых перекрестков не существовало в природе. Во-вторых, в Пскове существует путаница в организации движения. Октябрьская площадь, которая де-факто похожа на перекресток с круговым движением, де-юре (в отличие от остальных городских кругов) таковым не является. А водители ездят по привычке. Хотя такого понятия, конечно, нет в ПДД.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»