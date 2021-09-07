«Дневной дозор»: Об электронном голосовании на выборах

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа Дневной дозор, у микрофона Дина Дабришюте.

Согласно социологическому исследованию голосовать электронно готовы 45% сторонников «Единой России», 20% избирателей «Яблока» и 10% приверженцев КПРФ. Разразившаяся в прошлом году пандемия актуализировала тему постепенного перехода на электронное голосование, да и без нее цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь.

Россияне даже привыкли решать свои задачи через сайт Госуслуг, вопреки всем его недоработкам. Напрашивается закономерный вопрос: зачем каждый раз собирать народ на избирательный участок, заманивать его сувенирами и рамками для инстаграм-фото, когда можно проголосовать прямо с телефона? Это удобно, просто и идти никуда не нужно. Ясно, что к этому типу голосования все идет в нашей стране, времена бумажек и урн заканчиваются.

Готовы ли участники избирательного процесса к переходу на электронное голосование? Как правило, любое новшество в выборном процессе подвергается резкой критике. Даже грядущее трехдневное голосование до сих пор вызывает опасения у ряда политических представителей, которые переживают за сохранность бюллетеней между днями выборов. На первый взгляд, система электронного голосования выглядит совершенно безопасной для избирателя и кандидатов - никаких бумажек, никаких рисков, подсчет голосов происходит быстро и легко. Некоторые прогрессивные страны мира давно перешли на эту систему. На предстоящих выборах электронное голосование будет апробировано в ряде регионов России.

Когда же это новшество придет на Псковскую землю и готово ли региональное политическое сообщество к нему? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»