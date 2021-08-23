«Дневной дозор»: Смартфон отпущения

К учебному году готовятся плотно не только люди, имеющие непосредственное отношение к учебным заведениям, родители и дети. Власть имущие работают на подхвате и не стесняются использовать в целях самопиара любые инфоповоды, в том числе давние споры о правах и обязанностях школьников. На имя министра просвещения Сергея Кравцова на днях пришло любопытное обращение. Поступило предложение составить список моделей смартфонов, которые могут использовать учащиеся. Автор обращения - небезызвестный своими одиозными взглядами депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что с помощью списка моделей телефонов, которые буду по карману всем родителям, получится избавиться от зависти среди школьников, и как следствие повысить уровень комфорта в классном коллективе.

Любое заявление, что дети/родители/учителя кому-то что-то должны перед началом учебного года подобно красной тряпке. Ковид и так уже внес достаточно смуты в образовательные ряды, дополнительным «нет» здесь не рады. Господин Милонов не открыл Америку тем, что дети могут завидовать друг другу, хотеть то же, что есть у более обеспеченного одноклассника или соседа по подъезду.

Конечно, не гаджетом единым рождается зависть, но модель мобильного телефона давно стоит во главе угла и у некоторых взрослых, не то что у детей. Нужно ли законодательно закреплять список морально безопасных смартфонов для школьников? Помогут ли такие меры улучшить микроклимат в классе? Обсуждаем эти вопросы сегодня с экспертами в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»