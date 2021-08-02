«Дневной дозор»: За борщ! За любовь!

Лето давно перевалило за середину, а цены на овощи за допустимую психологическую сумму. Весной нам говорили, что стоимость этой категории товаров «взлетает» из-за роста валюты и пандемии и нужно дождаться лета. В июне припомнили, что дорожает металл и бензин, свои запасы овощей кончились, на прилавках все импортное, оно стоит немало, ждите пока вырастет местное. К концу июля градус общественного недоумения стал предельным: сезонный урожай порадовал разве что тех, у кого есть свой огород. Посетители магазинов разницу в цене увидели, правда, она была в сторону увеличения, а не снижения. Тогда остановить рост цен на так называемый «борщевой» набор было решено на государственном уровне. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края пообещал в первой декаде августа урегулировать стоимость сезонных овощей. Вторая очередь снижения цен планируется к концу августа. Достигнуть желаемого власти планируют за счет увеличения количества ярмарок и привлечения фермеров на рынки. Активный спрос должен породить предложения товаров по адекватной цене. То, что в этом сезоне так бурно обсуждается цена на овощи - дело неслыханное. Причем речь идет не о заморских экзотических плодах, а о своих, родных, которые нынче умельцы выращивают даже на подоконнике. Видимо, огород на окне скоро действительно станет единственным шансом сэкономить семейный бюджет. Почему растут цены даже на сезонные, «свои» продукты? Как можно это остановить? Мнения псковских производителей по этому вопросу сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»