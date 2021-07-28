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«Дневной дозор»: Почтовый вопрос

29.07.2021 18:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

На этой неделе состоялась встреча руководителя регионального Управления федеральной почтовой связи Дарьи Цилиной с главами Островского, Новоржевского и Пушкиногорского районов. Инициировали событие жители муниципалитетов своими обращениями. На встрече обсуждались актуальные проблемы работы учреждения и пути выхода из них.

Сложности нынче есть у всех, без них никуда. Особо много их у государственных организаций, которые часто не могут составлять достойную конкуренцию частным компаниям. Бытует мнение в народе, что если нужно что-то доставить надежно и, главное, в срок, то идти надо точно не на почту. О потерянных посылках, бандеролях и письмах можно слагать легенды. Однако многие жители отдаленных поселков и люди старшего поколения исправно ходят в свое отделение Почты, отстаивают большие очереди и передают отправления в руки работников, которые далеко не всегда готовы прийти на помощь населению и ответить на интересующий вопрос. Но люди туда все равно продолжают ходить.

О значении работы «Почты России» в нашем регионе сегодня в «Дневном дозоре».

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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