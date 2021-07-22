«Дневной дозор»: Говорить - не мешки ворочать

Работать поменьше и получать побольше - вполне нормальное желание среднестатистического работника. Время от времени о нем вспоминают не только служащие во время перекуров, но и народные избранники в своих кабинетах.

Одна из инициатив этого рода - ввести четырехдневную рабочую неделю - вызвала в свое время много споров, так как выглядит весьма кардинальным решением для перераспределения рабочего и личного времени отдельно взятого человека. Недавние обсуждения оптимизации продолжительности рабочей недели касались весьма мягкой меры, как многие ее назвали, полумеры.

серьезно законодатели задумались о возможности сократить количество рабочих часов, чтобы вместо нынешних 40 в неделю, нормой было бы работать 36. По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это поможет повысить производительность труда, сделает людей счастливее, улучшит рабочую атмосферу и даже будет способствовать повышению экономики в стране. Оказалось, что такие эксперименты над народом уже проводили на протяжении двух лет в Исландии. В итоге островное государство, как и ряд других европейских стран, перешло на 36 часов работы в неделю и ничего не потеряло, а только приобрело. Госпожа Бессараб считает, что и нам уже пора последовать за прогрессивными соседями. Мнения псковских бизнесменов и политиков насчет сокращения рабочей недели сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»