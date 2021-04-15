«Дневной дозор»: Суд по стульям: точка еще не поставлена

История со стульями, закупленными для детской музыкальной школы №1 Пскова, продолжает оставаться в топе громких новостей, будирующих общественное пространство. Напомним, громкий скандал с закупкой мебели для Псковской музыкальной школы №1 разыгрался в начале 2020 года. Тогда стало известно, что для учреждения приобретены стулья по 100 тысяч рублей за штуку и столы - по 300 тысяч, а также другая дорогая мебель на сумму более 13 миллионов рублей. На минувшей неделе арбитражный суд Псковской области отменил торги на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова.

«При проведении проверки были установлены грубые нарушения законодательства о контрактной системе как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. В результате была поставлена мебель в разы дешевле, неизвестного происхождения и качества. Ни заказчик, ни поставщик не смогли представить документы, подтверждающих изготовителя. Сертификаты качества при аукционе были представлены одни, при поставке - другие. Производители, на которых ссылались заказчики поставки мебели, отказались от авторства поставленных стульев. Кроме того, экспертиза показала, что заявленного в техзадании пуха внутри стульев нет, а есть синтетический материал», - говорится в сообщении УФАС. В итоге мебель вернут «Формозе ИТ», а «Формоза – ИТ» обязана вернуть деньги в бюджет. После таких выводов арбитражного суда многим людям, далеким от знания юриспруденции, подумалось, что: последняя инстанция дала заключение, в громкой истории поставлена точка — ответственных лиц ждет наказание, стоящую в школе мебель отгрузят и увезут, объявят новый аукцион. Однако, заверяют многие юристы, это только суд первой инстанции. Соответственно, следует ждать апелляцию в вышестоящий. Накануне в общественном пресс-центре ПЛН свою точку зрения высказали представители заказчика и поставщика. До того ситуацию комментировал региональный УФАС. Мнения сторон сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»