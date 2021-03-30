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«Подстрочник»: Как будет проходить избирательная кампания-2021 в Псковской области?

31.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Новый избирательный цикл набирает обороты. В 2021 году жителей региона ждут выборы депутата Госдумы и областного парламента. Как будет проходить избирательная кампания? Сохранятся ли ограничения и практики 2020 года? Какая ситуация складывается вокруг выборов главы Порховского района, которые пройдут 11 апреля? Справляются ли со своими обязанностями новые председатели территориальных избирательных комиссий Пскова и Великих Лук?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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