«Дневной дозор»: Нужно ли вернуться к прямым выборам мэра

На днях в псковский региональный парламент в очередной раз внесен законопроект о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Параллельно оппозицией начат сбор подписей под петицией в поддержку этого предложения. Здесь следует напомнить, что инициатива вернуть прямые выборы руководителей, отказавшись от двухглавой модели управления крупнейшими городами, выдвигается далеко не впервые.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»