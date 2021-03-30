30.03.2021 12:00 «Гайд-парк»: глава регионального отделения «Партии дела», депутат Псковской гордумы Григорий Турчин
«Дневной дозор»: Нужно ли вернуться к прямым выборам мэра
31.03.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
На днях в псковский региональный парламент в очередной раз внесен законопроект о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Параллельно оппозицией начат сбор подписей под петицией в поддержку этого предложения. Здесь следует напомнить, что инициатива вернуть прямые выборы руководителей, отказавшись от двухглавой модели управления крупнейшими городами, выдвигается далеко не впервые.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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