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«Дневной дозор»: Нужно ли вернуться к прямым выборам мэра

31.03.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На днях в псковский региональный парламент в очередной раз внесен законопроект о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Параллельно оппозицией начат сбор подписей под петицией в поддержку этого предложения. Здесь следует напомнить, что инициатива вернуть прямые выборы руководителей, отказавшись от двухглавой модели управления крупнейшими городами, выдвигается далеко не впервые.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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