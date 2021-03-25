«Дневной дозор»: Акция «Чистые игры» и экологическая сознательность

С началом весны городские улицы и дворы показывают все, что накопили за зиму. И первыми на тротуарах, клумбах и в парках появляются вовсе не подснежники, а горы мусора. Как содержать в чистоте общественные территории и пространства? Кто крайний в вопросе уборки мусора — УХГ или горожане? Вопросы риторические. В течение всего года на уборку псковичи фактически не выходят. Только редкие любители чистоты и порядка самостоятельно отправляются на берега рек и озер и собирают десятки мешков бытовых отходов. Такие чистомэны и чистоледи моментально становятся народными героями. В соцсетях им пишут дифирамбы, а тех, кто за собой не убирает, общественность клеймит «свиньями». Однако на лоне природы количество бутылок и упаковок из-под продуктов продолжает расти. В том числе и в тех местах, где только вчера убрали. Как же сделать так, чтобы стало чисто?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»