«Дневной дозор»: Уголовная ответственность за оскорбление ветеранов

В России предлагают ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Подобное предложение звучало уже неоднократно от разных политических персон и общественников, а в этот раз с этой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В своем письме к главе МВД Владимиру Колокольцеву политолог отмечает, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений, потому что ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от истребления. Вместе с тем, по словам Орлова, в настоящее время некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов. В качестве наказания политолог предлагает штраф до 100 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»