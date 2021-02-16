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«Дневной дозор»: Уголовная ответственность за оскорбление ветеранов

17.02.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В России предлагают ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Подобное предложение звучало уже неоднократно от разных политических персон и общественников, а в этот раз с этой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В своем письме к главе МВД Владимиру Колокольцеву политолог отмечает, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений, потому что ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от истребления. Вместе с тем, по словам Орлова, в настоящее время некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов. В качестве наказания политолог предлагает штраф до 100 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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