«Дневной дозор»: Смягчение коронавирусных ограничений в регионе

В последние недели в Псковской области наблюдается устойчивая тенденция по снижению динамики распространения коронавирусной инфекции. Об этом было заявлено на последнем оперативном штабе по борьбе с Ковид-19. Как отмечают специалисты, эпидемический процесс в регионе развивается по благоприятному сценарию, что позволяет властям принимать решение о постепенном снятии ограничительных мероприятий. С прошлой недели в Псковской области уже введено частичное ослабление ограничительных мер, начиная с тех, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состояние экономики. Решением губернатора переведено в разряд рекомендаций требование о дистанционном режиме работы 30% сотрудников и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Теперь пожилым людям наконец-то разрешено свободно выходить из дома. Кроме того, введены послабления для организаций сферы культуры и развлечений: увеличен лимит по заполняемости залов театров и филармонии. Расширена численность экскурсионных групп и возобновлена работа аквапарков. О том, какие ограничения будут сняты с этой недели далее в нашей программе.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»