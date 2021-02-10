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«Дневной дозор»: Новые школы в Пскове

11.02.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В Пскове идет масштабная работа по созданию новых мест для школьников. Речь идет о строительстве двух новых школ, которые помогут решить проблему переполненности классов в образовательных учреждениях разрастающегося микрорайона Завеличье. Так будет ли построена школа на Юбилейной или новое образовательное учреждение все же появится в другом месте? И какой микрорайон Пскова на самом деле нуждается в дополнительных местах для школьников? Об этом поговорим с нашими экспертами в сегодняшний программе Дневной Дозор.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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