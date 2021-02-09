«Дневной дозор»: Турфирмы выходят из кризиса?

Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль во всем мире переживает жесткий кризис. Сейчас с постепенным снятием ограничений турбизнес оживает, но в вялотекущем режиме. Несмотря на открытие границ с некоторыми государствами, популяризацию туризма внутри станы, все же из-за страха перед коронавирусом, а также из-за возможности потерять деньги в случае сорвавшегося тура, люди стали путешествовать осторожнее. Недавно глава Ростуризма Зарина Догузова, подводя итоги прошлого года, заявила, что отрасли удалось выжить и даже частично восстановиться. Так, по словам Догузовой, туроператоры России погасили более половины своих долгов перед клиентами из-за сорвавшихся на фоне пандемии коронавируса поездок за последний год. Совокупная задолженность туристических компаний с 40 млрд рублей сократилась до 16 млрд. В этом году, как пообещала глава Ростуризма, все обязательства туроператоров перед населением будут выполнены. Речь идет о возвращении денег за купленные, но несостоявшиеся в 2020 году поездки, или же замене на равноценный по стоимости тур. Как в настоящее время чувствует себя туристическая отрасль в нашем регионе, готовы ли псковские турфирмы к возврату долгов, поговорим в сегодняшней программе «Дневной Дозор».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»