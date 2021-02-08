08.02.2021 14:00 «Постскриптум»: Свертывание протестной активности и потери псковского бизнеса из-за коронакризиса
«Дневной дозор»: Дальнейшая судьба протестных акций
09.02.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
О том, готовы ли сегодня российские граждане выразить свое мнение не только на кухне и в интернете, но и во время публичных мероприятий, и какова в целом дальнейшая судьба протеста в нашей стране, поговорим с псковскими политиками и экспертами в программе «Дневной Дозор».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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