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«Дневной дозор»: Дальнейшая судьба протестных акций

09.02.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

О том, готовы ли сегодня российские граждане выразить свое мнение не только на кухне и в интернете, но и во время публичных мероприятий, и какова в целом дальнейшая судьба протеста в нашей стране, поговорим с псковскими политиками и экспертами в программе «Дневной Дозор».

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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