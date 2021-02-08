«Дневной дозор»: Дальнейшая судьба протестных акций

О том, готовы ли сегодня российские граждане выразить свое мнение не только на кухне и в интернете, но и во время публичных мероприятий, и какова в целом дальнейшая судьба протеста в нашей стране, поговорим с псковскими политиками и экспертами в программе «Дневной Дозор».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»