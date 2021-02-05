«Дневной дозор»: Подростковая агрессивность и способы профилактики

В Псковской области вновь произошло ЧП с участием подростков. Буквально на днях стало известно о жестком избиении молодыми ребятами своего сверстника. При этом все происходящее они записали на видео, собственно благодаря чему о произошедшем и стало известно широкой общественности. Инцидент произошел 2 февраля в Дно. По данному факту в отделение полиции по Дновскому району уже на следующий день поступило заявление от родителя пострадавшего несовершеннолетнего. Полицейские оперативно установили причастных и сейчас занимаются детально проверкой случившегося. ЧП с проявлением жестокости у подростков как в отношении сверстников, так и в отношении людей старшего возраста происходят с завидной периодичностью. О том, откуда у молодых ребят возникает агрессия, к кто и как должен разбираться с этой проблемой, и существуют ли способы профилактики, мы поговорим сегодня с нашими экспертами в Дневном Дозоре.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»