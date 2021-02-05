«Постскриптум»: Свертывание протестной активности и потери псковского бизнеса из-за коронакризиса

Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят свертывание протестной активности в России, критику Григория Явлинского в отношении Навального, введение в школах новой должности - советников по воспитательной работе, а также потери псковского бизнеса из-за коронакризиса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»