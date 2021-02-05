14:00 «Постскриптум»: Свертывание протестной активности и потери псковского бизнеса из-за коронакризиса
05.02.2021 14:00 «Собственной персоной»: Сенатор Елена Бибикова о социальной политике и женщинах-самородках
«Постскриптум»: Свертывание протестной активности и потери псковского бизнеса из-за коронакризиса
08.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят свертывание протестной активности в России, критику Григория Явлинского в отношении Навального, введение в школах новой должности - советников по воспитательной работе, а также потери псковского бизнеса из-за коронакризиса.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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