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«Постскриптум»: Свертывание протестной активности и потери псковского бизнеса из-за коронакризиса

08.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят свертывание протестной активности в России, критику Григория Явлинского в отношении Навального, введение в школах новой должности - советников по воспитательной работе, а также потери псковского бизнеса из-за коронакризиса.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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