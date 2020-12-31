«Дневной дозор»: Итоги 2020 года в псковской культуре

Спектакли, концерты, выставки, фестивали – в онлайне или с шахматной зрительской рассадкой, то есть полупустым залом и аналогичной кассой. Так прожила 2020 год сфера культуры. Основой метод борьбы с коронавирусом на первоначальном этапе (в апреле-июне) — жесткая самоизоляция или локдаун, больно ударил по всем сферам жизни людей, по культуре в том числе. Массовые мероприятия ограничены до сих пор. Некоторые выставки, спектакли, концерты за 2020-й переносились по нескольку раз. Многие отменились вовсе. Актеры и музыканты участвуют в репетициях и тех немногих проектах, которые можно вписать в эпидобстановку или реализовать через интернет-форматы. Однако, псковская культура умудрилась в уходящем году совершить достижения. Псково-Изборский музей заповедник, так и не дождавшийся в 20-м году федерального статуса, открыл новые экспозиционные площади – палаты Постникова и Варлаамский угол. Так же музейщики научились работать в новом формате — освоили онлайн. Наш театр совершил сразу два исторических события: Псковский академический с 1 января 2021 года – часть Первого национального театра страны в партнерстве с питерской Александринкой. Еще одно событие года в театре: второй год подряд номинация на «Золотую маску» увенчалась успехом. Филармония освоила формат опен-эйров, который позитивно восприняли псковичи. Следует отметить, что в отличии от сферы бизнеса, сотрудникам учреждений культуры государство сохранило заработные платы и рабочие места. Чего ждут от нового года деятели культуры? Какими достижениями, несмотря на трудный коронавирусный период, гордятся? Слушайте далее в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»