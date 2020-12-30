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«Дневной дозор»: Ожидания от 2021 года

31.12.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В завершении очередного года люди не только подводят его итоги, но и строят планы на будущее. Однако же непредсказуемый 2020-й показал всем нам, что планы – вещь совершенно пустая. В уходящем коронавирусном году все шло наперекосяк: срывались производственные графики, летели в тар-тарары поездки и отпуска, вынужденных каникул и выходных было так много, что впору вспомнить мудрость про «бойтесь своих желаний». Уходящий год как бы говорил нам: цените личное общение; нет ничего дороже здоровья и жизни вас и ваших близких.

С какими надеждами и ожиданиями идут в новый 2021 год псковские политики, общественники, деятели культуры, наши медики – об этом далее в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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