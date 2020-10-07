«Дневной дозор»: Как быть главой района и не попасть под суд?

В последнее время в нашем регионе редкий глава района не имеет дел с правоохранительными и контролирующими органами. Уголовные дела и административные штрафы в отношении руководителей муниципалитетов уже не являются шокирующей новостью, сообщения о них периодически появляются в прессе и соцмедиа. Некоторые главы были вынуждены покидать сои посты: так, уголовное преследование стало причиной ухода с поста экс-главы Гдовского района Михаил Разумного (земельные вопросы и якобы манипуляции с муниципальным жилищным фондом), уголовные претензии относительно земельных же участков довели до отставки экс-главу Великолукского района Сергея Петрова. Выборы нового руководителя предстоят в декабре этого года. Действующий глава Пушкиногорского района Александр Баранов получил судимость за имущественный вред муниципальному предприятию ЖКХ. Периодически то один, то другой руководитель района бывает оштрафован каким-нибудь надзорным ведомством (прокуратурой, ФАС, Роспотребнадзором) — это уже не вызывает удивления. Люди в большинстве случаев воспринимают административные наказания, как: должное, значит непрофессионал или бездельник. А уголовные — значит проворовался или, как говорят, перепутал свой карман с государственным. В понимании многих граждан глава администрации — это человек, который сидит на «тепленьком местечке», получает очень большую зарплату, все время пьет чай, и старается ничего не делать. Однако если посмотреть на длину кадровой скамейки специалистов, которые могли бы в перспективе претендовать на пост главы муниципалитета, то она подчас равна нулю. В предвыборный период практически все политические партии сталкиваются с проблемой поиска кандидатов. Исходя из этого получается, что место руководителя муниципалитета не такое уж и лакомое. Так легко ли быть главой района? Какова наука лавирования между опасными местами в законодательстве и требованиями людей решать проблемы? Хозяин ли в районе глава в условиях постоянной нехватки бюджетных средств? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»