«Дневной дозор»: Готова ли городская ливневка к сезону дождей?

Этой осенью нам пока везет с погодой: радует и температура атмосферного воздуха, и влажность. Однако, на дворе уже октябрь, и в скором времени пойдут дожди. Природа любит равновесие. Как известно, в Пскове чуть дождь посильнее, и отдельные участки улиц превращаются в реки, тротуаров — в огромные лужи. А все потому, что ливневая канализация в областном центре представлена не целостной системой, а отдельными фрагментами. Подчас и в тех местах, где она наличествует, положение не спасает: диаметр труб настолько незначительный, что они не справляются с объемами воды. На очередной сессии городской думы вопрос ливневки прозвучал громко. Повод вроде бы пустячный — передача короткого участка на баланс города, а обсуждали долго и громко. Самый главный в городе человек по ливневой канализации, он же депутат думы Сергей Федоров, акцентировал внимание коллег на необходимости расширения штата «Специализированной службы», которая обслуживает систему водостоков. По его словам, рук категорически не хватает, работают всего десять человек, по-хорошему штат нужно увеличивать вдвое. Впрочем, не хватает и техники, и средств.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»