«Дневной дозор»: Визит псковской делегации в Белоруссию

Псковские чиновники — члены многочисленной региональной делегации, которая несколько дней провела в соседней Белоруссии с официальным визитом, вернулись домой. Общественное обсуждение этой поездки продолжается. Что же вызвало такой резонанс? Ведь казалось бы, губернатор Ведерников - руководитель псковской делегации, не первый глава Псковщины, посетивший Белоруссию, побывавший на личной встрече с президентом Лукашенко. Аналогичная поездка была у теперь уже экс-губернатора нашей области, первого вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака. Тогда, как и в этот раз, проводили переговоры, возлагали венки к мемориалам, ходили по заводам, по-братски обнимались с «батькой». Все так. Но только тот Лукашенко — это не нынешний, в глазах Европы — не легитимный, президент. И уже другая Беларусь — с многотысячными и многодневными митингами протеста, их разгонами, арестами, застенками, массовыми забастовками. На этом фоне многие говорят, что визит псковской делегации, наряду с аналогичными поездками чиновников из других регионов России — это рука поддержки Лукашенко из Москвы.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»