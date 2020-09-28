www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 сентября Телефон 25 сентября 14 сентября 22 сентября 24 сентября 28 сентября 15 сентября 22 сентября 28 августа 28 сентября 25 сентября 9 сентября 24 сентября 25 сентября 28 августа

«Дневной дозор»: Ликвидация ГУПов и МУПов — вред или благо?

29.09.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В Псковской области готовятся к ликвидации ряд государственных и муниципальных предприятий. На территории нашего региона в настоящее время действуют 8 ГУПов и 106 муниципальных унитарных предприятий. Абсолютное большинство из них к 2025 году должны прекратить свое существование или поменять организационно-правовую форму. То есть быть реформированными в ООО, АО, ЧГП, АНО и прочие. В декабре прошлого года вступил в силу 485 федеральный закон, который устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. С этого момента в каждом субъекте РФ началась работа по секвестрованию ГУПов и МУПов. Какие ГУПы и МУПы в ближайшее время канут в Лету? И будет ли это во благо или во вред для граждан? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты