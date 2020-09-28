«Дневной дозор»: Ликвидация ГУПов и МУПов — вред или благо?

В Псковской области готовятся к ликвидации ряд государственных и муниципальных предприятий. На территории нашего региона в настоящее время действуют 8 ГУПов и 106 муниципальных унитарных предприятий. Абсолютное большинство из них к 2025 году должны прекратить свое существование или поменять организационно-правовую форму. То есть быть реформированными в ООО, АО, ЧГП, АНО и прочие. В декабре прошлого года вступил в силу 485 федеральный закон, который устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. С этого момента в каждом субъекте РФ началась работа по секвестрованию ГУПов и МУПов. Какие ГУПы и МУПы в ближайшее время канут в Лету? И будет ли это во благо или во вред для граждан? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»