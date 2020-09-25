«Дневной дозор»: Пушкинский театральный фестиваль в зрительских оценках

Пушкинский театральный фестиваль состоялся. Он впервые прошел осенью. С весны в этом сезоне он был смещен сначала на июнь (в привязке ко Дню рождения поэта) и частью прошел в онлайн режиме. Очно зрители смогли посетить театр только сейчас, когда сняты большинство ограничений по коронавирусу, хотя не все. В связи с чем в зрительном зале Псковского академического организаторами применялась шахматная рассадка публики. Программа по числу театров-участников была меньше, чем в предыдущие годы. Последнюю пятилетку многие псковские театралы называют «Ренессансом Пушкинского фестиваля»: обновленная сцена, новый худрук, новаторские подходы привели в зал новую публику, в театр потянулись молодые зрители. В этом году приехали в основном театры Москвы, Петербурга, Краснодара. Надо сказать, что создатель Пушкинского фестиваля Владимир Рецептор на заре его существования делал акцент на студенческие постановки. На данный момент ориентир ушел на более авангардный репертуар. Вплоть до того, что даже завсегдатаи театра не совсем понимают связь того или иного спектакля с именем великого классика. Мнения псковских театралов и организаторов фестиваля сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»