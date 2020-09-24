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«Дневной дозор»: Когда дадут тепло в квартиры псковичей?

25.09.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Несмотря на разгулявшееся «бабье лето», многие псковичи ждут начала отопительного сезона. Конструкции многоквартирных домов в Пскове разные: у одних при нынешней температуре воздуха в квартирах тепло и даже жарко, другие — кутаются, включают обогреватели и ругаются на власти. Социальные объекты в городе отопительный сезон открыли. И отзывы опять же разные: при + 20 градусах за окном во многих школах и детских садах жарко и душно. И этот момент вызывает не мало критических замечаний. Впрочем ситуация ежегодно повторяется: начало сентября, как правило, холодное, люди требуют включить теплоноситель. Затем наступает комфортная температура, и просьбы населения становятся диаметрально противоположными. Напомню, в России в целом и в Пскове в частности системы теплоснабжения старого советского образца. Если прогрессивные страны давно перешли на круглогодичное отопление с возможностью индивидуальной регулировки температуры, то у нас осенью и весной: требования, скандалы, запаздывания коммунальщиков. Одним словом, негатив. Однако, было объявлено, что отопительный сезон в Пскове, конкретно — в жилом секторе, начнется с 28 сентября.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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