«Дневной дозор»: Трудоустройство с 14-летнего возраста - плюсы и минусы

Уровень безработицы в России достиг максимума за последние 8 лет и составляет 6,3%, согласно данным Росстата. Без работы сидят 4,7 миллиона человек, причем свыше миллиона россиян потеряли трудоустройство за несколько месяцев пандемии коронавируса. Специалисты предполагают, что рост продолжится до декабря этого года. Параллельно с такими статистическими данными, которые свидетельствуют о сжатии рынка труда, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой трудоустройства молодежи с 14-летнего возраста. Напомню, сейчас оформить трудовые отношения с наступлением 16 лет. Лидер ЛДПР мотивировал свою инициативу необходимостью более ранней профессиональной ориентации подростков, «чтобы у них была возможность определиться с будущей профессией с 14 лет». Как совмещать работу и учебу? Готовы ли предприятия и компании брать не просто не квалифицированных работников, а фактически еще детей? Смогут ли организовать обучение? И в тот период, когда за дверью оказываются взрослые и опытные люди, возможно ли подросткам вообще будет устроится? А может быть работодателям, напротив, выгодно набрать несовершеннолетних детей и платить им гораздо меньше, чем взрослым работникам? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»