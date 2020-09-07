«Дневной дозор»: Готовность к отопительному сезону

Традиционное сентябрьское похолодание обостряет вопрос начала отопительного сезона. Во многих странах мира, где инфраструктура систем теплоснабжения гораздо более современная, чем в России, подобной темы для обсуждения и дискуссий просто не существует. Если объяснять просто — топят практически круглогодично, а люди, в зависимости от температуры воздуха и собственных ощущений, регулируют теплоподачу в свои дома: похолодало — прибавили, потеплело-уменьшили. Мы же весной и осенью каждого года находимся в зависимости от расторопности коммунальщиков и адекватности чиновников. И конечно, от сводок гидрометцентра, тех самых пяти дней подряд, в течение которых среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов осенью или выше +8 градусов весной. В этом году, помимо зябкой уже погоды, люди переживают еще и в связи с коронавирусом: нет тепла, начинаются простудные заболевания, а тут еще ковидная эпоха пока не закончилась победой над эпидемией. Вообщем, многие псковичи хотели бы, чтобы батареи потеплели в ближайшее время. А по факту, и об этом мы знаем из информационных сообщений, что готовность коммунального комплекса к запуску тепла не 100%-ая. Причем, как жилой сектор, так и социальные объекты. Так какие есть проблемы с подготовкой к новому отопительному сезону? Когда батареи в наших квартирах, офисах, учебных классах и больничных палатах станут теплыми? И ждать ли «поправки на коронавирус» или ускоренного включения отопления? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»