«Дневной дозор»: Меры поддержки бизнеса

Поэтапное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, на данный момент позволяет работать абсолютному большинству малых, средних и крупных предприятий. Представители бизнеса констатируют значительное снижение покупательской активности на товары и услуги. Соответственно, большинство работает либо в минус, либо в ноль. Прибыли стали уделом редких предпринимателей. А срок мер государственной поддержки бизнесу вот-вот закончится, буквально в конце сентября. И тогда придется начинать платить отложенные налоги, аренду, взятые кредиты (пусть даже под минимальный процент). Абсолютное большинство реальных экономических игроков обеспокоены этой ситуацией: платить надо, а по факту нечем. Накануне уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов выступил с предложением продлить так называемые каникулы для бизнеса (то есть пакет государственных мер поддержки) из-за проблем «конца года». Имеется ввиду отсрочку по налогам для малых и средних компаний, а также кредитные каникулы и мораторий на банкротства. Однако, мы помним, сколько жалоб от представителей бизнеса было по проблеме невозможности воспользоваться предлагаемой поддержкой. В связи с этим вопрос: а будет ли эффект от продления того, что мало кому помогало? Или все же меры помощи от государства дали свой положительный эффект и смогут дать еще? Эти вопросы сегодня «Дневной дозор» ставит перед представителями малого и среднего бизнеса, общественниками. Их мнения слушайте далее.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»