«Дневной дозор»: Турбизнес в условиях закрытых границ — «золотой век» или возможность выжить?

Текущий 2020 год для людей, которые любят путешествовать — не самое удачное время. Пандемические условия туриндустрию по всему миру поставили на грань выживания, многие компании обанкротились. «Железный занавес» закрытых границ существует и по сей день, за исключением Турции, которая со слов некоторых псковичей, стала «золотой»: цены взлетели стремительно и даже эконом-варианты оказались не по плечу состоятельным гражданам, не говоря о широких массах. Вместе с тем, федеральные эксперты дают восторженные оценки того количества туристов, которые сейчас буквально штурмом берут Черноморское побережье. Ситуация характеризуется словами «забито все под завязку до конца года». Для юга России, говорят некоторые — это Ренессанс со времен советского периода. Бум путешественников наблюдается и в нашем регионе. Напомним, власти как мантру твердят последнее десятилетие о туристических возможностях Псковщины. Неужели, время пришло?! Или просто после 4 месяцев сидения в четырех стенах обычный поток туристов воспринимается, как чудо? Кто выиграл, а кто проиграл в коронавирусный год среди турбизнеса? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»