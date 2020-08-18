www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
6 августа 6 августа Телефон 6 августа 29 июля 10 августа 7 августа 7 июля 6 августа 10 августа Телефон 29 июля 7 августа 7 июля 10 августа Телефон

«Дневной дозор»: Турбизнес в условиях закрытых границ — «золотой век» или возможность выжить?

19.08.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Текущий 2020 год для людей, которые любят путешествовать — не самое удачное время. Пандемические условия туриндустрию по всему миру поставили на грань выживания, многие компании обанкротились. «Железный занавес» закрытых границ существует и по сей день, за исключением Турции, которая со слов некоторых псковичей, стала «золотой»: цены взлетели стремительно и даже эконом-варианты оказались не по плечу состоятельным гражданам, не говоря о широких массах. Вместе с тем, федеральные эксперты дают восторженные оценки того количества туристов, которые сейчас буквально штурмом берут Черноморское побережье. Ситуация характеризуется словами «забито все под завязку до конца года». Для юга России, говорят некоторые — это Ренессанс со времен советского периода. Бум путешественников наблюдается и в нашем регионе. Напомним, власти как мантру твердят последнее десятилетие о туристических возможностях Псковщины. Неужели, время пришло?! Или просто после 4 месяцев сидения в четырех стенах обычный поток туристов воспринимается, как чудо? Кто выиграл, а кто проиграл в коронавирусный год среди турбизнеса? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты