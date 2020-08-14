«Дневной дозор»: ДТП на Рижском: дело в небезопасных дорогах или неадекватном наказании пьяных водителей?

Более 300 автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения в Пскове с начала текущего года остановлены ГИБДД. Число пьяных за рулем, как свидетельствуют представители ГАИ, в последние годы остается на неизменном уровне. Опять же по усредненной статистике, от 1/5 до четверти всех погибших под колесами в стране — жертвы водителей под градусом. Иллюстрация трагедии, которая происходит, если автомобилем управляет нетрезвый — так называемое «дело Ефремова». Напомним, знаменитый и скандальный актер обвиняется в совершении непредумышленного убийства. Его автомобиль на полной скорости выехал на встречку и стал причиной гибели человека. От покаяния до отрицания своей вины, от трагедии до ярмарки тщеславия — судебный процесс над Михаилом Ефремовым в топе новостей страны. И все больше походит на пощечину всему обществу. Аналогичное происшествие, в минувшую субботу произошло у торгового комплекса «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове. Пьяный лихач несся с огромной скоростью по только что сданному после ремонта проспекту, насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, попытался скрыться, и на улице Юбилейной чуть не угробил жизнь еще одного человека. И вновь попытался сбежать. Этот субботний треш вновь заставил общество задуматься: а каким должно быть наказание за подобного рода поведение индивидуумов в социуме? Безопасны ли наши дороги? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»