«Дневной дозор»: Новый учебный год в условиях коронавируса - как это будет?

Через 20 дней стартует новый учебный год в образовательных учреждениях страны. И как бы министр Просвещения не говорил о полноформатном учебном годе, жизнь и коронавирус вносят свои коррективы. Во всяком случае в нашем регионе глава области Михаил Ведерников в последнем видеообращении уже дал понять родителям, что линеек 1 сентября в привычном массовом режиме лучше не ждать. И это не прихоть властей, это особенности и требования эпидемической ситуации и Роспотребнадзора. Многие родители, особенно первоклассников, прямо под видео писали возмущенные комментарии: дескать, ну как так?! Ребенок идет в первый класс, а праздника не будет? Понять можно, обидно. Как досадно было выпускникам и их родным — без выпускного в этом году. Но, как говориться, не до жиру, быть бы живу. Гораздо важнее, как удастся органам исполнительной власти и педколлективам в школах и садах организовать учебный процесс так, чтобы из очного он не перешел в заочную форму, приснопамятную и так критикуемую родителями «дистанционку»? Сегодня «Дневной дозор» постарается осветить нюансы организации учебно-воспитательного процесса в условиях коронавируса.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»