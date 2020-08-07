«Дневной дозор»:Белоруссия после выборов - предпосылки, прогнозы, перспективы

В минувшее воскресенье в соседней с нами Республике Беларусь прошли президентские выборы. Новость ожидаемая, что произошла пролонгация власти президентства Александра Лукашенко. Удивляет и рождает конспирологические версии неправдоподобно высокий для 6 срока процент поддержки избирателей — свыше 80% «за» действующего главу государства. Еще ночью столица Белоруссии отреагировала на предварительные результаты голосования многотысячными акциями протеста. Их жесткое подавление закончилось кровью: сотни задержанных, десятки пострадавших от действий силовиков, есть данные об убитом. В российском сегменте интернета, в соцсетях и сми, распространяются кадры фальсификаций выборов, сообщения о кровопролитных столкновениях манифестантов и силовиков, сообщения о блокировке властями белорусского сегмента интернета. Вообщем, как-то повеяло событиями Евромайдана. При всем том, что события внутри Республики Беларусь, их логика, мотивы и последствия — дело исключительно суверенного государства, наш регион непосредственно граничит с Белоруссией, и интерес к развитию событий у псковичей не праздный. И если обычные граждане переживают, сочувствуют братскому народу, то политики — спорят о предпосылках, дальнейшем развитии событий и влиянии происходящего на российско-белорусские отношения. Сегодня в «Дневном дозоре» представители ведущих политических партий нашего региона анализируют ситуацию у соседей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»