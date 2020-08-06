«Дневной дозор»: Почему мусорная реформа трудно реализуется?

Псков вновь стоял на грани мусорного коллапса. Фактически заблокированной оказалась работа мусоросортировочного комплекса, куда стекаются все отходы, и не только из областного центра. Если коротко о причине: туда мусор привозился, сортировался, но оттуда на место складирования не вывозился. В разбирательствах вновь схлестнулись компания по сортировке мусора и региональный оператор. Нам не столько интересен спор двух хозяйствующих субъектов, сколько тот факт, что это очередная иллюстрация на тему: «Как в нашем регионе идет реализация экологической реформы». Напомним, этот вопрос стал рекордсменом по общественной критике в последние полтора года. Социально чувствительная тема неоднократно рассматривалась в стенах областного парламента — депутаты буквально заваливали чиновников и исполнителей вопросами и замечаниями. Региональное УФАС неоднократно оспаривало решения исполнителей реформы ТКО, вплоть до пересмотра установленного тарифа. В одной из последних программ «Дневной дозор» рассказывал, что Псковская область в числе 11 регионов страны не получила федеральные субсидии на решения вопросов с выстаиванием грамотного обращения с мусором, поскольку не выполнила условия Москвы и пока не имеет утвержденной территориальной схемы, иными словами — механизма работы с мусором. Сегодня мы вновь зададимся вопросом: чего же не хватает, чтобы в Псковской области был порядок с экологической ситуацией по мусору? Мнения — в комментариях наших респондентов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»