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«Дневной дозор»: Что происходит со статистикой по коронавирусу?

04.08.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Те, кто следят за ситуацией, не раз замечали: цифры регионального штаба нередко не совпадают с информацией федеральных источников. И такое положение дел напрямую влияет на формирование недоверия граждан к статистике по коронавирусу. В последние месяцы власти активно борются с так называемыми фейк-ньюс: за информацию, не соответствующую действительности, есть реальное наказание, под это даже изменили законодательство. А на деле выходит, что тем же фейк-ньюс можно назвать несовпадение в статистике по коронавирусу. Фон скептического отношения к официальной информации возникает не только у граждан. Представители оппозиции используют эти расхождения как один из поводов критики и задергивания власти. Почему у нас такие расхождения со статистикой: дело в технических сбоях, человеческом факторе или в недостоверности данных? Почему снижается количество проводимых тестов на коронавирус? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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