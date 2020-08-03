«Дневной дозор»: Что происходит со статистикой по коронавирусу?

Те, кто следят за ситуацией, не раз замечали: цифры регионального штаба нередко не совпадают с информацией федеральных источников. И такое положение дел напрямую влияет на формирование недоверия граждан к статистике по коронавирусу. В последние месяцы власти активно борются с так называемыми фейк-ньюс: за информацию, не соответствующую действительности, есть реальное наказание, под это даже изменили законодательство. А на деле выходит, что тем же фейк-ньюс можно назвать несовпадение в статистике по коронавирусу. Фон скептического отношения к официальной информации возникает не только у граждан. Представители оппозиции используют эти расхождения как один из поводов критики и задергивания власти. Почему у нас такие расхождения со статистикой: дело в технических сбоях, человеческом факторе или в недостоверности данных? Почему снижается количество проводимых тестов на коронавирус? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»