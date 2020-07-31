«Дневной дозор»: Объединение Псковского и Александринского театров

В общественном поле вновь обсуждается тема, которая впервые прозвучала больше года назад, - объединение Псковского драматического с Александринским театром. В июне 2019 года новость имела эффект разорвавшейся бомбы, тем более, что была озвучена на высоком уровне — на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с театральным сообществом. Главная причина агломерации петербургской Александринки и Псковского театра — крайне не простое финансовое положение последнего: финансируется наш пушкинский из регионального бюджета. И из этого уже понятно, что деньги не великие. Зарплаты актеров труппы, даже маститых, со всеми надбавками и доплатами, - весьма скромные. Молодежь ехать в провинцию на содержание, приближенное к МРОТ, желанием не горит. Объединение решает вопрос финансирования — естественно, оно большее, чем может себе позволить региональный бюджет (а это и зарплаты актерам, и возможность привлекать актеров из других театров в новые постановки, собственно делать эти новые постановки, это тоже удовольствие не бесплатное). Важный момент — после объединения с Александринкой псковские спектакли, как утверждают сторонники идеи, можно будет показывать в культурной столице, а питерские дополнят афишу в Пскове. Труппа псковского театра в вопросе объединения с Александринкой явила небывалое единодушие: единогласно подписала соответствующее письмо. И даже от председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина потребовала не препятствовать процессу. А препятствовал ли? Есть ли тут интрига или просто в сми попала обычная в таких случаях переписка? Хороший вопрос: не потеряем ли мы, зрители, наш псковский репертуарный театр? Не поглотит ли его Александринка. Обсудим в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»