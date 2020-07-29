«Дневной дозор»: Скандал вокруг планов развития Талабских островов

Вокруг уникальной и единственной в Псковской области межселенной территории — Талабских островов, разгорается скандал. Повод для эмоциональных публичных высказываний известных персон — законные и даже давно необходимые действия властей по созданию для островов документа под название «Правила землепользования и застройки». Его отсутствие вообщем-то и говорит о том, насколько все не просто с развитием этой территории. Конкурс на создание правил землепользования и застройки выиграла фирма из Курска, 24 июля прошли публичные слушания. После них в прессе появились заявления руководителя регионального ВООПИК Андрея Лебедева и известной певицы Ольги Кормухиной, которая наездами бывает на Талабах. И в том, и в другом говорится о катастрофе, к которой якобы приведет принятие ПЗЗ. На что направлен проект ПЗЗ для Талабских островов: на развитие территории или уничтожения уникальности архипелага? Чего хотят сами жители? Готовы ли инвесторы превратить один из православных центров России в Ибицу и Монте-Карло? В «Дневном дозоре» попытаемся расставить точки над I в скандальной истории.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»