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«Дневной дозор»: Псков - город для машин или для людей?

29.07.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

С тех пор, как был изобретен автомобиль, не утихают споры: кто из участников дорожного движения важнее — водители или пешеходы? И чем больше развивается прогресс, тем жарче противостояние. Псков — это не Каир конечно в смысле организации транспортных потоков, однако с балансом пешеходного и автодвижения как-то не заладилось. За последний год на комиссии по безопасности дорожного движения при городской администрации были ликвидированы несколько пешеходных переходов. Люди прямо говорят — город стал недоступен для пешеходов. Есть обратная сторона ситуации: весьма небольшой по числу жителей Псков является одним из лидеров числа автомобилей на душу населения в стране. Конструкция улиц, их ширина и исторически сложившаяся логистика в городе специфическая. Плотность движения большая, в часы пик «стоит» весь центр, а случись авария — у большой части населения слетают планы на весь день. Как увеличить пропускную способность городских магистралей? Самым очевидным и простым для властей способом — ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы. Так кто прав в этой ситуации? И для кого наш город — для машин или для людей?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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