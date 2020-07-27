«Дневной дозор»: Партии выдвинули кандидатов на муниципальную кампанию

В Псковской области завершается процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. До единого дня голосования 13 сентября осталось 1,5 месяца. Региональные отделения всех ведущих политических партий одно за другим представили свои списки. «Единая Россия», которая традиционно замахивается на стопроцентное «закрытие» округов по всей области, выставляет более чем тысячу человек, и является в этом смысле безусловным фаворитом. Численность кандидатов оппозиционных объединений значительно скромнее. У справедливороссов в список вошли 223 человека — и это «лучший результат среди оппозиции нашего региона». Около двухсот человек выдвигает КПРФ, около 180 — ЛДПР, столько же - псковское «Яблоко». Чего ожидают от предстоящей кампании представители политических партий? Оправдывает ли количество «качество» кандидатов? Будут ли коалиции? И почему некоторые политические объединения «пропустили» единственные выборы главы муниципалитета — Себежского района?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»