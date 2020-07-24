«Дневной дозор»: Псковскую область захлестнула волна вандализма

В последнее время случился заметный рост проявлений вандализма. Дело дошло до того, что глава региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте опубликовал пост возмущения с перечислением вереницы случаев сломанного, выдранного, краденного, разбитого по всей области. Так, в Пскове с улицы Стахановской украли молодые деревья, высаженные вдоль дороги. Не так давно власти ликвидировали граффити недвусмысленного содержания у Рыбницкой башни Псковского кремля. Сколько раз пытались отпилить и даже его похищали штык у памятника солдату Первой мировой на набережной? Несколько лет назад вдоль стен Окольного города за одну ночь хулиганы перебили несколько десятков грунтовых светильников. Число раскуроченных уличных фонарей в парках и скверах Пскова за последние годы перевалило за сотни. Сломанные урны, скамейки, изувеченные остановки, выкопанные или поломанные кустарники и цветы...миллионы бюджетных рублей власти тратят на благоустройство и приведение территорий городов в божеский вид, сотни тысяч приходится выделять по-новой на восстановление. Потому что у некоторых граждан алкогольная передозировка, подростковый бунт или чрезмерная забота о собственной даче за счет общественного имущества. Чего не хватает: сурового и показательного наказания? Воспитания? Как в старые времена — общественного порицания? Или технического прогресса: известный актер Гоша Куценко написал под постом губернатора Михаила Ведерникова: «Нужно камеры ставить! В Москве от Вечного огня чуть ли не прикуривали». А где взять на них денег?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»