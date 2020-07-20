«Дневной дозор»: Псковский общепит возвращается к работе

Коронавирусная инфекция в псковском регионе идет на спад. Чиновники рапортуют о снижении заболеваемости и потихоньку снимают ограничительные меры. К полноценной работе разрешили вернуться кафе, барам и ресторанам. Но при обязательном соблюдении санитарных мер. Так, при входе в кафе, столовые, рестораны должна осуществляться термометрия всех посетителей, при этом клиенты в местах общественного питания должны находиться в масках, за исключением времени приема пищи. Казалось бы хорошие новости, которые с большим воодушевлением должны встретить владельцы точек общепита. Однако на деле, все оказалось не так радужно, как могло показаться с первого взгляда. Кафе, бары и рестораны возвращаются к обычной работе с трудом, нет и ожидаемого бурного потока посетителей. С чем связаны проблемы в обслуживании клиентов? Как пережил псковский общепит коронакризис? Кто и как смог приспособиться к новым условиям, а кто не пережил волну Ковида? Об этом сегодня в «Дневном Дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»