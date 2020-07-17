«Дневной дозор»: нужно ли нам трехдневное голосование?

Голосование на выборах всех уровней в России начиная с 2021 года, может длиться три дня, если такое решение примет организующий выборы Центризбирком. Соответствующие поправки в законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» и «О выборах депутатов Госдумы» приняла 15 июля Государственная дума во втором, основном, чтении. То есть федеральные парламентарии дали возможность Избиркому и свои — госдумовские выборы 2021 года, сделать многодневными. Кроме этого, депутаты уточнили ряд вопросов по организации выборов и, в частности, запретили участие в региональных и муниципальных выборах наблюдателям из других регионов. Также предполагается, что в случае принятия решения о проведении "многодневки", голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование проводиться не будет. Буквально на следующий день после решений Госдумы, глава ЦИК Элла Памфилова, которая ранее заявляла о позитивном опыте многодневного голосования в период плебисцита по поправкам в Основной закон страны, озвучила намерение перенести Единый день голосования. По ее словам, «сентябрь ‒ самый неудачный месяц для его проведения». Руководитель ЦИК предложила передвинуть срок на месяц. Тот факт, что сентябрь — не лучший вариант для волеизъявления народа, представители разных политических партий заявляли уже давно. То есть в большинстве своем к таким переменам они готовы. Вопрос только, на какой другой месяц? И тот и другой вопрос находятся в стадии обсуждения. «Дневной дозор» предложил руководителям региональных отделений ведущих политических партий высказать свое мнение о трехдневном голосовании и самом, на их взгляд, удобном времени единого дня голосования.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»