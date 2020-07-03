«Дневной дозор»: Приговор по «делу Прокопьевой»

Второй западный окружной военный суд признал виновной псковскую журналистку Светлану Прокопьеву в публичном оправдании терроризма. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Суд не стал ограничивать журналистскую деятельность Светланы Прокопьевой. Напомним, ей вменяли публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за вышедшую в ноябре 2018 года авторскую программу «Минутка просветления», где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свою точку зрения. По мнению следствия, в своей передаче она допустила оправдание терроризма. Для многих присутствовавших в зале суда и за его пределами такой приговор стал радостной неожиданностью. Надо сказать, что судебная практика по аналогичным делам в стране практически не оставляла надежд хотя бы на то, что журналист останется на свободе. Поддержать Светлану Прокопьеву в зале и у здания суда собрались десятки людей: представители местной, федеральной и даже иностранной прессы, неравнодушные граждане, общественные активисты. Кто-то пришел из сочувствия к нашей коллеге, а кто-то, чтобы поселфиться на фоне происходящего и поймать свою порцию хайпа. Были и такие. Однако и те, и другие солидарны в одном: недопустимо уголовное преследование человека за его мнение. Напомним, официальная позиция редакции «Эха Москвы в Пскове» заключается в том, что в тексте Светланы Прокопьевой есть критика общественно-политической системы и действий власти. И ничего более. Коллектив псковского Эха последовательно придерживался этой позиции. Мы сочувствовали и переживали за нашу коллегу и рады, что она осталась на свободе. Сама Светлана в интервью нашей программе отметила, что сейчас у нее радость со слезами на глазах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»