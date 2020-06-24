«Дневной дозор»: Конституция — старт голосования

25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится по 1 июля включительно - это среда, однако центральный день голосования объявлен в стране выходным. Таким образом, у каждого из граждан России есть целая неделя, чтобы дать свой ответ на единственный вопрос, включенный в бюллетень: одобряете ли вы изменения в Конституцию РФ. Вариантов ответа два - «да» и «нет». Напомним, президент Владимир Путин инициировал внесение поправок в Основной закон страны, это президентский проект. Была общественная дискуссия, многие высказывались в поддержку, многие против. Сторонники президента говорили, что изменения давно назрели, действующему документу 27 лет. Противники уверены, что поправки — это декорация, так как главная задача — так называемое «обнуление», возможность Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок.

Будут ли участвовать в голосовании лидеры общественного мнения в нашем регионе? Каково мнение видных политиков, общественников, деятелей культуры, экономистов по предложенным поправкам? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»