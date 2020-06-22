«Дневной дозор»: Избавится от мусоропровода

За полтора года, прошедших после внедрения мусорной реформы в нашей стране, очевидно — быстрого прорыва в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами не случилось. Некоторые субъекты до сих пор не включились в реформу, а там, где она стартовала, за истекший период если хуже не стало, то и заметных улучшений нет: выбраны региональные операторы, которые определились со своими подрядчиками, редкий случай, когда строятся заводы по переработке ТКО, мусоросортировочные комплексы. Самый важный и самый нижний ярус обращения с отходами - первичная сортировка, как правило, выпадает везде. Для нее нет инфраструктуры, воспитания граждан и стимулирования. Чтобы люди сортировали мусор самостоятельно, вблизи многоквартирных домов необходимо ставить контейнеры для разных видов отходов, проводить разъяснительную работу и стимулировать рублем — например, понижать тариф для разделенного мусора. На примере нашего региона все это пока мечты. Правительство страны вышло с предложением в строящемся жилье отказываться от мусоропроводов. Логика в том, что пока существует мусоропровод, людей невозможно сподвигнуть к сортировке мусора, проще ведь все в один пакет и в мусоросборник. Если последнего не будет физически, а во дворе создать инфраструктуру, то процесс пойдет быстрее. Возможно и так. Но что делать с мусоропроводами в существующем жилом фонде? Как жильцам найти консенсус? Избавится от мусоропровода полдела, а будет ли у людей желание сортировать мусор и необходимая инфраструктура для этого? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»