«Дневной дозор»: Коронавирусные послабления: счастье не для всех

Судя по статистическим данным, коронавирусная инфекция в нашем регионе потихоньку, но все же пошла на спад. По результатом прошлой недели не было ни одного дня, когда число заболевших превысило бы сто человек. Начало новой недели тенденцию сохранило. Отталкиваясь от этого, властями было принято решение о послаблениях для бизнеса. Так, кафе могут работать в формате летних веранд, к работе возвращается нестационарная торговля на рынках и ярмарках, открыты торговые и торгово-развлекательные центры (кроме зон фуд-кортов и детски комнат), загородные отели, дома отдыха и турбазы гостей принимают при условии заполнения номерного фонда не более чем на 50% (без работы СПА, бань, бассейнов и организации питания индивидуально для клиентов). Естественно, при соблюдении всех предписаний от Роспотребнадзора. Обращает на себя внимание тот факт, что за время пандемии в Псковской области ни на одном предприятии сферы обслуживания, торговли и услуг не произошло самого страшного при эпидемии — очаговой вспышки. Очень многие представители этих сфер использует этот факт как основной аргумент в пользу полного снятия ограничений. Однако же специалисты от медицины отталкиваются от обратного и говорят: не нужно путать причину и следствие — вспышек в вышеперечисленных сферах нет именно потому, что были своевременно введены ограничительные меры. И снимаются они не одним махом, а постепенно. И все равно псковичей волнует вопрос: почему одни получают послабления, а другие нет, хотя работают в схожих условиях, в сфере «человек-человек»? Как относятся к ограничениям представители тех отраслей, с кого они еще не сняты? Выживут ли до послаблений? Обсудим в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»