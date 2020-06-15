«Дневной дозор»: Развитие внутреннего туризма

Коронавирусная инфекция с одной стороны ударила по туристической отрасли — на правительственном уровне эта сфера признана одной из самых пострадавших: границы закрыты, путешествий нет, в сфере стагнация. С другой стороны в данный момент многие субъекты страны начали снимать ограничения и принимать путешественников. А значит — сбылась многолетняя мечта чиновников от туриндустрии: закрытые внешние границы могут стать определенным стимулом развития отрасли внутри России. Теперь на курорты юга страны поедут отдыхать не только госслужащие, которым выезд за рубеж был и так ограничен, но и обычные граждане, иначе куда деваться любителям пляжного отдыха, солнца, моря и сопутствующей романтики? В этой связи даже есть мнения, что власти намеренно придерживают открытие внешних границ, чтобы лоббировать свои курорты и здравницы, хотя во многих странах мира ситуация с инфекцией значительно лучше российской, дескать, это политическое решение во благо развития внутреннего туристического рынка. Однако, готова ли туристическая инфраструктура нашей страны для приема, размещения своих соотечественников? Что сейчас происходит со сферой путешествий в нашем регионе? И Разделяют ли местные представители турбизнеса оптимизм относительно радужного будущего своей индустрии? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»