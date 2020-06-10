«Дневной дозор»: День России — искусственный праздник?

День России отмечает страна 12 июня. Эта дата по большому счету должна быть главным праздником нашего государства, поскольку в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Если проводить аналогии с другими странами, характерный пожалуй самый яркий пример — день независимости в США: для американцев это действительно народный праздник, во всяком случае, был таковым до того: они отмечают его в семейном кругу, устраивают совместные с соседями и друзьями вечеринки и пикники, именно в этот день не по команде, а от души широко используют государственную символику. К слову, у нас тоже этого добра хватает, как и разного рода флешмобов, акций, митингов. Вопрос только в том, что организуют их по команде властей и под строгий отчет. Для среднестатистических граждан страны это дополнительный выходной, чаще всего они не помнят по какому поводу, особенно те, кто в осознанном возрасте не застал события 30-летней давности. Соответственно, этот праздник для нас не является объединяющим, поистине народным, как для американцев их день независимости. Для россиян всеобщий, родной и понятный из патриотических праздников безоговорочно День Победы, из общепринятых — Новый год, 8 марта, 23 февраля. Да, День России — это официальный праздник, но в советское время такие были - 1 мая и 7 ноября, которые все же стали народными, семейными, а не только для демонстраций — были домашние посиделки, теплые слова в открытках и телеграммах родным и друзьям во все концы страны. Как отмечают День России псковские политики, представители культуры, бизнесмены? Для кого из них он домашний, а для кого поминальный день по ССС и антипраздник?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»